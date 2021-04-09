Трусова рассказала, что больше не учится в школе при "Самбо-70"

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бронзовый призер ЧМ-2021 фигуристка Александра Трусова рассказала о некоторых переменах, которые произошли в ее жизни. Юная Саша пока что еще учится в школе, так что тренировки и поездки на любые соревнования для нее чередуются с учебой. До того, как она перешла в академию к Евгению Плющенко, то она была при школе "Самбо-70" в отделении "Хрустальный". Но вот теперь уже Трусова учится в другом месте. Об этом Саша рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" на передаче у ведущей Тины Канделаки:

- После чемпионата мира вы сказали, что остаетесь у Жени Плющенко. А что со школой? Вы учились в «Самбо-70», где есть еще и общеобразовательная школа? - спросили у Александры Трусовой в эфире.

- Мы сами перешли, потому что туда неудобно ездить. Я просто в обычной школе учусь. Дистанционно.

Александра Трусова, напомним, с весны 2020 года тренируется в академии "Ангелы Плющенко" под началом нового наставника. Работой над ее программами лично занимается двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Итог первого сезона у нового тренера для Саши - бронза первого в жизни чемпионата мира, победа на этапах Кубка России, третье место на чемпионате России 2021 в Челябинске.