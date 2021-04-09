Трусова отреагировала на скандальное заявление про употребление запрещенных препаратов фигуристками в России

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторое время назад грянул громкий скандал. Американский журналист Дэйв Лиз в своем подкасте на YouTube стал доказывать всему миру, не предъявляя доказательств, что в России, мол, фигуристки употребляют специальные препараты, которые замедляют развитие девочек. И благодаря этому, как он утверждает, и добиваются успеха наши девушки на многих турнирах по всему миру. Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прокомментировала этот "накат" на российских спортсменов.

- Один американский журналист написал, что в группе Тутберидзе специально принимают препараты, которые замедляют развитие женского организма. Вы об этом слышали? - спросила у Александры в эфире "Радио Комсомольская правда" Тина Канделаки.

- Нет, никогда не слышала ничего такого. Я не читаю интернет, не читаю комментарии, - отреагировала Александра Трусова.

Но в целом же Саша перевела этот обвинительный разговор в шутку, рассказав, что может кушать все, что хочет. Это ей позволяют родители:

- Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твое дело. Я ем все, что хочу, особенно утром. Вечером, перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд, только что-то определенное. Я поправляюсь, но не сильно. И в основном, когда расту, постепенно, - сказала Трусова.

Говоря же о своем рационе на ночь, Саша сказала коротко: "Я кусок мяса с овощами ем, что-то типа такого".