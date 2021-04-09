"Я к ней обращаюсь на "вы". Трусова поведала про общение с Юлией Липницкой

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В академии у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко есть две фигуристки, которые прошли через хорошую школу у Этери Тутберидзе. Юлия Липницкая прославилась на весь мир на Олимпиаде-2014 в Сочи. Саша Трусова спустя несколько лет покорила мир своими четверными прыжками. И теперь в "Ангелах Плющенко" Юля - тренер, а Саша - одна из главных звезд.

- Я первый раз с ней пообщалась, когда она пришла тренером к Юрию Викторовичу, ну, я как бы не могу с ней пообщаться как-то... я общаюсь с ней в данный момент на «вы» даже - я ее Юлей называю, но на вы, потому что она тренер и я не могу как бы позволить себе обратиться к тренеру на ты, - говорит Трусова в эфире Радио "Комсомольская правда" на передаче у Тины Канделаки.

- А она жалеет, что завершила карьеру или...? - уточнили у Саши Трусовой

- Не знаю, я не спрашивала, - ответила Александра.

Юлия Липницкая, напомним, летом 2020 года родила девочку. А за несколько лет до того приняла решение официально завершить спортивную карьеру. В истории мирового спорта она останется олимпийской чемпионской Сочи-2014, где в командном турнире она выступала за сборную России вместе с Евгением Плющенко.