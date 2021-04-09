Александра Трусова сравнила Тутберидзе и Плющенко

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной 2020 года фигуристка Александра Трусова приняла решение покинуть "Хрустальный", где она тренировалась в группе у Этери Тутберидзе, и стать частью команды "Ангелов Плющенко". У нового тренера Саша получила новые программы, с успехом выступила на этапах Кубка России, которые были важнейшими в прошедшем сезоне, и поехала на ЧМ-2021. В Стокгольме Саша стала третьей. Говоря же о различиях двух школ, Трусова отметила:

- Ну, не знаю, чтобы прямо очень разные... примерно все у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых еще не знаешь... примерно все равно все делают одно и то же. Мне кажется, что в Москве все примерно одинаковые, - говорит Александра Трусова в эфире Радио "Комсомольская правда" в гостях у Тины Канделаки.

На вопрос же о том, чья была идея перейти в школу к Евгению Плющенко, Трусова сказала, что это было общее решение семьи:

- Мы всегда принимаем совместные решения и всегда последнее слово за мной.

В эфире на Радио "Комсомольская правда" Трусова сравнила двух своих наставников - Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко:

- Я считаю, что как бы спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, неважно, какой тренер. Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович - нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой.