Мишустин призвал глав регионов организовать вакцинацию пенсионеров на дому

Мишустин дал поручение нарастить темпы вакцинации россиян старше 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от ковида в пятницу, потребовал увеличить темпы вакцинации россиян старше 60 лет.

"Сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60 [лет]. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан", - передает слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что у некоторых граждан, в силу возраста, нет возможности самостоятельно добраться до пунктов вакцинации, поликлиник. Мишустин отметил, что для таких граждан вакцинация должна стать более доступной. Он подчеркнул, что на это неоднократно обращал внимание президент.

Также Михаил Мишустин попросил глав регионов организовать выезд специалистов по месту жительства, "чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину".