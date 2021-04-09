Фигуристка Александра Трусова рассказала, до какого возраста хочет кататься

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Александра Трусова побывала в гостях на Радио "Комсомольская правда", пообщавшись в прямом эфире с ведущей Тиной Канделаки. Саша Трусова поведала о своих планах на будущее и о том, какие у фигуристки есть фанаты.

- Цветы присылают очень многие люди, конечно. Ну, они просто присылают. Подписываются. У меня есть клубы, группы. Это взрослые достаточно люди - говорит Саша.

Александра Трусова говорит прямо - для спорт на первом месте, и она назвала срок, до которого хочет продолжать свою спортивную карьеру:

- Я всем говорю, что я еще кататься буду до 22 лет - у меня такой план. И пока я в спорте, мне не до личной жизни.

- Времени реально на нее нет, когда ты в таком графике живешь? - уточнили у Саши.

На что она сказала:

- Мне пока очень интересен спорт, я хочу тренироваться.

Напомним, что Александра Трусова с весны 2020 года тренируется в академии у Евгения Плющенко. И в активе спортсменки под началом нового тренера - бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года. Третьей Саша была и на чемпионате России 2021, который в декабре прошел в Челябинске.