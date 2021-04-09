Украина легализовала медицинский каннабис

Ранее Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины приняло решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств. Об этом говорится в постановлении правительства от 7 апреля.

"Оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набинол" (синтетический канабиноид) и "Набиксимолс" (стандартизованный экстракт каннабиса) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств", - сообщает пресс-служба кабмина Украины.

Глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что данным решением "вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен".

Ранее Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Но спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что украинцы не готовы к легализации легких наркотиков.