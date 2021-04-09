Митрополит Иларион раскрыл признание принца Филиппа: "Я стал англиканином, но остался православным"

Митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа и рассказал журналистам о своей встрече с герцогом Эдинбургским.

"Искренне соболезную ее величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.

Митрополит напомнил, что герцог Эдинбургский Филипп, сын греческого и датского принца Андрея, "был крещен в православной вере". После вынужденного отъезда его родителей из Греции он оказался в Великобритании, взял британскую фамилию Маунтбаттен и перешел в англиканство.

"Я стал англиканином, но остался православным", - вспомнил слова Филиппа митрополит, отметив, что принц навсегда сохранил любовь к православию. Иларион отметил, что их беседа длилась около часа.

"Он живо интересовался возрождением Церкви в России и других странах канонического присутствия Русской православной церкви, расспрашивал о жизни православных монастырей, приходов, духовных учебных заведений", - вспоминает митрополит Иларион.

Филипп рассказал ему о своей поездке в святой Афон, и детских воспоминаниях о царской семье.

Напомним, что ранее стало известно о скорой кончине принца Филиппа. Герцог Эдинбургский скончался на 100 году жизни. Королевской семье уже выразили соболезнования главы многих государств в том числе и президент РФ Владимир Путин. Он отметил высокую роль принца в жизни королевства. В Британии объявлен национальный траур, На Букингемском дворце приспущен флаг. Граждане страны собираются у стен дворца, чтобы принести соболезнования королевской семье.