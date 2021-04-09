Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

Владимир Путин поговорил с Тайипом Эрдоганом по телефону Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", — гласит текст сообщения.

Также турецкий лидер попросил Путина изложить российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.

- Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 г. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, — передает пресс-служба.

Российский лидер отметил, что власти Украины в последнее время возобновили "опасные провокационные действия".

Ранее в соответствии с конвенцией Монтре Турция уведомила Россию и планируемом проходе военных кораблей Соединенных Штатов в Черное море. Сообщается, что американские корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля и вернутся 4 и 5 мая.