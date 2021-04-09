Мишустин поручил снизить риски завоза новых штаммов Covid-19 в Россию

Мишустин отметил необходимость вакцинации граждан России, которые старше 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр ФР Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса заявил, что за последнюю неделю в 30 странах Европы сильно возросло количество заболевших коронавирусом.

"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - цитирует главу кабмина РИА Новости.

Мишустин подчеркнул необходимость снизить риски ввоза в Россию "новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса". Он отметил, что в настоящее время ученые изучают возможности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

Мишустин также заявил о необходимости вакцинации граждан России, которые старше 60 лет. Глава кабмина отметил, что многие пожилые люди не в силах сами добраться до прививочных пунктов и для этого нужна особенная программа, о которой ранее говорил и Владимир Путин.