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Общество9 апреля 2021 17:54

Мишустин поручил снизить риски завоза новых штаммов Covid-19 в Россию

Глава кабмина отметил, что в РФ нужны дополнительные меры по сдерживанию инфекции
Анастасия РЫШКОВА
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Мишустин отметил необходимость вакцинации граждан России, которые старше 60 лет.

Мишустин отметил необходимость вакцинации граждан России, которые старше 60 лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр ФР Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса заявил, что за последнюю неделю в 30 странах Европы сильно возросло количество заболевших коронавирусом.

"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - цитирует главу кабмина РИА Новости.

Мишустин подчеркнул необходимость снизить риски ввоза в Россию "новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса". Он отметил, что в настоящее время ученые изучают возможности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

Мишустин также заявил о необходимости вакцинации граждан России, которые старше 60 лет. Глава кабмина отметил, что многие пожилые люди не в силах сами добраться до прививочных пунктов и для этого нужна особенная программа, о которой ранее говорил и Владимир Путин.

Распространение коронавируса в мире