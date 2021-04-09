"Локомотив" ждет игра против ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в пятницу, 9 апреля, прошла жеребьевка полуфинала Кубка России сезона 2020/2021 годов. По итогам матчей, которые завершились накануне, в эту стадию турнира прошли четыре клуба - грозненский "Ахмат", самарские "Крылья Советов", и столичные ЦСКА и "Локомотив".

По итогам жеребьевки полуфинала Кубка России образовались две неожиданные пары. "Досрочный финал" и битва двух столичных клубов все-таки случится. Пары выглядят так:

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара).

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва).

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич уже отреагировал на тот факт, что предстоит игра с "Локомотивом":

- Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется, - приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.

Матчи полуфинала Кубка России пройдут в Грозном и Москве на поле "Локомотива" 21 апреля 2021 года. В прошлом сезоне, напомним, победу в Кубке России одержал "Зенит", обыгравший в решающем поединке турнира подмосковные "Химки".