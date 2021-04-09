Похороны принца Филиппа пройдут без посторонних

Похороны принца Филипа не будут государственными, они пройдут в узком кругу в Виндзоре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны принца Филипа не будут государственными, они пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с пандемией.

"Похороны не будут государственными… Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества", - сообщил Военный колледж Соединенного Королевства.

В своем посте организация также попросила общественность не пытаться каким -либо образом присутствовать на похоронах. О дате прощания будет сообщено позже.

Напомним, 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни скончался муж королевы Елизаветы II. У стен Букингемского дворца собираются неравнодушные граждане Великобритании. Объявлен национальный траур, который продлится восемь дней, а траур королевской семьи – 30 дней.

Ранее сам Филипп выразил желание быть похороненным в более скромных условиях, чем предписано королевским особам.