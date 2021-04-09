Оперштаб России обсудит вопрос остановки полетов в Турцию из-за коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперштаб России обсудит вопрос остановки полетов в Турцию из-за ковида. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным Роспотребнадзора, именно из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.

"Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос — меры по ограничению завоза инфекции из Турции. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц", — сказал источник Интерфакс.

При этом часть рейсов в Стамбул все же сохранится. Ограничения не коснутся лилт грузоперевозок.

Ранее Жириновский призвал правительство закрыть воздушные ворота с Турцией из-за новой волны коронавируса в стране. Он отметил, что россияне могут привести новую порцию инфекции в Россию.

Напомним, ранее в Турции было выявлено максимальное число заражений коронавирусной инфекцией за все время пандении - 55 тысяч случаев в сутки.