Принц Гарри вернется в Британию после смерти Филиппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри впервые за год вернется на родину из-за смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который приходился ему дедушкой. При этом его жена Меган Маркл из-за второй беременности может остаться в США и пропустить церемонию прощания с герцогом.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Ему не нужно больше ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой, в это ужасное время", - цитирует Daily Mail источник близкий к семье Гарри и Меган.

Хотя неизвестно, какой прием получит принц после своего разгромного интервью Опре Уинфре, в котором они вместе с Меган рассказали о внутренних конфликтах среди членов семьи в Букингемском дворце.

Принц Филипп умер 9 апреля. В Британии объявлен национальный траур. У стен Букингемского дворца собираются неравнодушные британцы, чтобы выразить свои соболезнования королевской семье.