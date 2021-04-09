Главком ВСУ отказался от варианта освобождения Донбасса силой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что освобождение Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирных жителей и военнослужащих. Он отметил, что для Киева такой исход неприемлем.

"Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", — цитирует его пресс-центр Генштаба.

Хомчак отметил, что украинские власти считают политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе приоритетным. Он добавил, что ВСУ готовы к адекватному ответу как на эскалацию конфликта, так и на "осложнение военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг страны".

Напомним, в последнее время усилилось противостояние ВСУ и самопровозглашенных республик. На прошлой неделе украинский беспилотник сбросил на мирное население Донбасса взрывное устройство. В результате погиб пятилетний мальчик, а его бабушка находится в больнице. На этой неделе группа представителей ООН, приехавшая в регион для установления причин трагедии, подтвердила, что смерть ребенка наступила из-за осколочного ранения. Мальчика похоронили в закрытом гробу.