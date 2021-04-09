Клинцевич объяснил, почему Россия не допустит войны с США и другими странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-сенатор, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил, почему военный конфликт России со странами Восточной Европы и США практически невозможен.

Он отметил, что Россия ведет мирную политику и не пытается проявлять агрессию, но никому не стоит устраивать провокации.

Клинцевич уверен, что «мирно отдыхающий тигр» в лице России может быть спровоцирован «шакалами». В таком случае, провокаторы получат жесткий ответ.

Пока же все могут видеть высокий уровень российской толерантности, один из последних примеров – ситуация в Донбассе.

Тем не менее, он допускает, что любые действия в регионе на фоне происходящего с националистами и Вооруженными силами Украины могут обернуться геноцидом.

- Россия не допустит этого, — подчеркнул Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

Ровно 7 лет назад ДНР приняла Декларацию о суверенитете. Но Мариуполь, Славянск и Краматорск оказались за пределами республики - под контролем Украины. Каково им там живется и что они думают о приготовлениях Киева к новой войне?