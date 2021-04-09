Захарова - о заявлении Байдена: США объявили цену русофобии и синофобии

Захарова заявила, что США объявили цену русофобии и синофобии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение президента США Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону.

"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллионов долларов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе для сдерживания угроз, исходящих, по мнению Вашингтона, от Китая и России.

Напомним, что в последнее время отношения США и РФ стали более напряженными на фоне некоторых событий, с которыми Вашингтон не согласен. Так, в США активно поддерживают мнение Киева о том, что РФ якобы готовится к наступлению формируя свою армию вдоль границ с Украиной. В свою очередь, на подобные заявления, в Москве ответили, что российские военные не представляют угрозы союзным государствам укрепляя свои границы, и передвижение российских военных внутри страны никого не должно волновать. При этом НАТО усилило свое присутствие в Черном море из-за якобы милитаризации российских военных в регионе.