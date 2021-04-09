Зеленский подписал указ о "максимальных санкциях" против 27 чиновников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "максимальных санкциях" против 27 экс-чиновников страны.
В список вошли: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кириллин, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фисков, Александр Черпицкий, Ольга Чичеримова, Виктор Янукович.