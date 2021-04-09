Жириновский - об аварии с Эдвардом Билом: Выселять лихачей за пределы Москвы - сотый километр

Жириновский предложил выселять лихачей за пределы Москвы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" обсудил с ведущим Валентином Алфимовым аварию на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била. Политик предложил отдельную меру наказания для лихачей на дороге. Он отметил, что те кто гоняют по городу на высокой скорости представляют собой реальную угрозу, как незарегистрированный пистолет.

"Это же хуже, чем оружие. Поэтому надо, если человек использует автомобиль для нанесения любого ущерба морального или материального, нарушает все правила как умысел, а не потому, что скользко или туман, значит, немедленное изъятие независимо от того, кто собственник. И выселение за пределы города Москвы – сотый километр. Сразу все успокоятся", - заявил Жириновский.

Политик считает, что безнаказанное лихачество заразительно. Он напомнил, что в РФ еще в 2012 году был внесен законопроект о борьбе с лихачами, но принят он не был.

"Едут по дороге, такие лихачи, как этот Бил. У него имя-то не русское – Бил. Он же не будет носить нормальное имя. Это своего рода социальная болезнь. Повторяю, каждый должен знать, что автомобиль отберут и из города выгонят. Пока мы его в тюрьму не сажаем, никто его не избивает, но это для него будет самое страшное наказание. Он – лихач, ему нужна машина, как наркоману наркотик, кому-то нужна дискотека, кому-то пиво. И вот забираем у него машину. И все", - сказал Жириновский.

Напомним, на прошлой неделе автомобиль Эдварда Била марки Ауди вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в поток машин. В результате аварии пострадали пять автомобилей. Одна женщина была экстренно отправлена в реанимацию. Позднее выяснилось, что Бил не был пьян или под воздействием других веществ, мужчина не справился с управлением высокоскоростного автомобиля. Ему грозит до двух лет лишения свободы.