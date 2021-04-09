Аналитики объяснили, почему не стоит торопиться с продажей долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар вот уже несколько дней укрепляет свои позиции по отношению к рублю. 9 апреля официальный курс американской валюты превысил 77 рублей. При этом стоимость барреля нефти марки Brent превышает 63 доллара, что должно играть на укрепление российской валюты.

Аналитики признают, что рубль слабеет из-за политических факторов, но «черное золото» сможет в последствии компенсировать это падение. А что же делать в такой ситуации начинающим инвесторам?

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн считает валюту одним из лучших инвестиционных инструментов. По его мнению, доллар в ближайшее время будет дорожать, поэтому пока не стоит спешить продавать валюту.

- В такие моменты как сейчас, лучше не метаться между долларов, евро и рублем, а действовать более расчетливо. Вкладывать рублевую часть сбережений в рублевые инструменты, позволяющие получать доход, а валюту — в валютные сделки на фондовом рынке с акциями крупных международных компаний, - советует эксперт в беседе с Life.ru.

В свою очередь шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев посоветовал тем, у кого на руках рублевые сбережения, обратить внимание на гособлигации. Доходность по ним приблизилась к 7,5% и, вполне возможно, это не окончательный показатель. Но уже сейчас он чуть ли не в два раза обгоняет доходность банковских вкладов.

А вот основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что продавать валюту сейчас можно только в случае, если сильно нужны деньги. Если острой ситуации нет, то лучше наоборот заниматься ее покупкой. Но делать это целесообразно только в том случае, если курс за доллар ниже 75 рублей