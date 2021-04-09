В ДНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По информации пресс-службы Народной милиции республики, за прошедшие две недели расположения частей ВСУ покинули 244 военных.

"Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха", — сказано в сообщении.

Отмечено, что причинной массового бегства могло стать обострение конфликта в регионе и возросшая опасность возобновления боев.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе обострилась в феврале 2021 года. Украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка. В самопровозглашенных республиках отмечают, что Украина готовит наступление. В подтверждение таких мнений главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал, что такие действия возможны. Однако позднее он же заявил, что Киев считает силовое "освобождение" Донбасса, при котором погибли бы мирные жители и военные, неприемлемым.