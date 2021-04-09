Вице-премьер Словакии Игор Матович назвал вакцину "Спутник V" оружием гибридной войны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович, заявил, что российская вакцина для профилактики коронавируса "Спутник V" имеет в Словакии высокопоставленных врагов.

"У "Спутника V" оказалось в Словакии слишком много высокопоставленных врагов. Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с поста министра здравоохранения [Марека Крайча, давшего в начале марта согласие на ее использование в стране] и меня с поста премьера", - отметил Матович, выступление которого транслировал телеканал ТА-3.

Вице-премьер отметил, что российский препарат "Спутник V" является чрезвычайно качественной вакциной. Мартович подчеркнул, что поставки препарата должны были ускорить вакцинацию в стране на 40%". Он также рассказал, что согласно опросам, 500 тыс. из примерно 5,5 млн граждан страны хотят привиться только российской вакциной.

Напомним, "Спутник V" стал первой вакциной в мире от коронавирусной инфекции. Его эффективность была подтверждена старейшим журналом The Lancet, который опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований.