Компания Baykar подтвердила сделку с Украиной по турецким беспилотникам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Baykar подтвердила, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники.

"Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили", - сообщили в пресс-службе Baykar РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о визите президента Владимира Зеленского в Турцию.

Он ранее уже посещал производство ударных беспилотников Bayraktar во время своего визита в страну в августе 2019 года.

Беспилотники компании ранее были приобретены при Петре Порошенко. Они прошли успешном испытании на Украине.Тогда президент заявил, что беспилотники могут быть оснащены современны вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.