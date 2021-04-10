Инфекционист ответил, можно ли прививаться от коронавируса беременным Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал kp.ru о том, можно ли беременным женщинам прививаться от коронавируса.

По мнению эксперта, на данный момент женщинам в положении лучше воздержаться от прививки против covid-19.

- Пока им никто не рекомендует прививаться. Хотя, уже есть данные о вакцинации у беременных самок животных, а также у женщин, которые вакцинировались, не зная о своей беременности - это сведения из-за границы. Все эти случаи регистрируются, обсуждаются в медицинском сообществе. На данный момент никаких побочных явлений у беременных не наблюдалось, - рассказал Малышев.

Также доктор объяснил, стоит ли делать вторую прививку, если первая доза препарата была введена беременной до того, как она узнала, что находится в положении.

- За рубежом, если женщина вакцинировалась, не зная о беременности, а потом узнает, то ей рекомендуется сделать и вторую дозу вакцины, - объяснил доктор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Иммунитет после «Спутника» будет сохраняться около двух лет": Защитят ли прививки от новых штаммов коронавируса

Об этом kp.ru рассказал известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев (подробности)