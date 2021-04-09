Жириновский назвал маразмом жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" обсудил с ведущим Валентином Алфимовым скандальную историю с обнаженным скульптурами в Эрмитаже. Напомним, ранее один из посетителей написал в администрацию города Петербурга жалобу о том, что "голые" скульптуры музея портят психику детей.

- Эти скульптуры стоят уже 200-300 лет. И никого это не трогало. Но если вас что-то раздражает, не ходите на эту выставку, - предложил политик.

Он отметил, что Эрмитаж не единственные музей, где представленны скульптуры известных мастеров от античности до возрождения, и многие из них "обнажены".

- Это же маразм! Это же когда-то великий скульптор сделал, это красота человеческого тела. Человек рождается голым. А мы его хотим все время в одежде, в одежде, - парировал политик.

Жириновский подчеркнул, что люди, которые пишут жалобы - кляузники, которым хочется написать, что-то потребовать, разбора.

- Вот фамилии еще, они мечтают, чтобы их фамилии были названы. Или какое-то общество, - сказал Жириновский.

Напомним, на прошлой неделе петербуржец, после посещения Эрмитажа, написал жалобу, в которой пояснил, что мраморные шедевры необходимо поместить в отдельную комнату, так как они "развращают несовершеннолетних". Возмущенный посетитель музея не поленился направить жалобу в городскую администрацию, откуда письмо было переслано в Эрмитаж.