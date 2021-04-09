Денис Пушилин: Украина готова к эскалации в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности властей Украины начать полномасштабные военные действия на юго-востоке страны.

- По сути сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, к полномасштабным боевым действиям, - заявил он в пятницу, 9 апреля, в интервью телеканалу РБК.

При этом он отметил, что народ ДНР "находится у себя дома, на своей земле", в связи с чем "отступать некуда, и никто не собирается".

Пушилин также отметил, что на данный момент в республике работает штаб территориальной обороны, в котором пошагово расписаны все необходимые действия в случае обострения ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что обострение между украинской стороной и ДНР усилилось после трагического инцидента. 3 апреля 2021 года в поселке Александровское под городом Енакиево погиб ребенок. Причиной смерти пятилетнего мальчика стали, как заявили представители ДНР, действия украинских военных из состава 59-й бригады, которые сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в жилом массиве поселка.

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