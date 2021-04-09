На спор съеденный геккон лишил мужчину жизни

В Австралии 34-летний мужчина на спор отважился съесть живого геккона. Спустя всего десять дней после этого случая он умер из-за сальмонеллеза.

Все произошло в городе Брисбен. На утро после вечеринки Дэвид Доуэлл испытывал чувство недомогания, приняв его за обычное похмелье. Но состояние мужчина с буквально с каждым часов становилось все хуже и хуже.

На следующий день у австралийца открылась рвота и диарея. Доуэлл попал в больницу, где врачи сразу поставили ему диагноз - сальмонеллез, пишет Brisbane Times.

Через некоторое время тело мужчины начало распухать, а в легких появилась жидкость. По словам семьи, он прибывал в "абсолютной агонии" и просто "гнил изнутри".