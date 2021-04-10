Водителей предупредили о новых схемах обмана при техосмотре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После изменения процедуры техосмотра автомобиля, которая вступила в России в силу с 1 марта 2021 года, появились новые схемы мошенничества.

По новым правилам автовладельца необходимо делать фотографии на пункте технического обслуживания до и после процедуры. при этом на снимках должны быть координаты точки, где машина находилась в это время. Также сами диагностические карты теперь стали полностью электронные.

Как сообщает портал Autonews, из-за нововведения начали активизироваться так называемые "серые" пункты ТО. Там водителям обещают получить услугу "удаленно". Причем, если все же одни предлагают заехать на сервис только для того, чтобы сделать фото, то другие "оформляют" процедуру онлайн с фальшивым внесением в якобы официальную базу.

Также злоумышленники прибегают и к другой схеме. Они просят автовладельца прислать фотографию чистой машины якобы для предварительной оценки, однако позже выясняется, что все сводится к "удаленному оформлению" с фотошопом.