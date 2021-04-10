В Москве водитель такси изнасиловал уснувшую после корпоратива пассажирку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, которая заснула во время поездки по маршруту.

Жертвой злоумышленника оказалась 37-летняя женщина, возвращавшаяся домой с корпоратива. Теперь она подала заявление в полицию.

- В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение такси, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

При этом известно, что потерпевшая заказала машину до дома на Ленинском проспекте. Причиной ее сна во время движения автомобиля стало алкогольное опьянение. По словам пассажирки такси, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Киргизии, свою вину в преступлении мужчина признал. Теперь на него завели уголовное дело.