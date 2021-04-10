"Тотальный диктант" пройдет в 60 странах мира 10 апреля 2021 года

Просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет в 60 странах 10 апреля 2021 года. об этом говорится в сообщении на сайте проекта.

- Всемирный образовательный проект "Тотальный диктант" охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Самой южной точкой традиционно станет Антарктика, где к акции присоединятся станции "Восток" и "Мирный", а северной - плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России "Тотальный диктант" в этом году напишут уже в 17-й раз. В 2019 году диктовке внимали в 81 стране. В 2020-м география Тотального диктанта расширилась, несмотря на пандемию коронавируса: очно диктант написали в 45 странах, онлайн - в 109. Организаторы рассчитывают, что в этом году свою грамотность проверят 300 тысяч человек и это станет рекордом за все время существование диктанта.