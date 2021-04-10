В Киеве заявили об отсутствии планов устраивать в Донбассе повторение Сребреницы Фото: REUTERS

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что у Киева нет планов насильственной интеграции Донбасса и повторения там событий, который произошли в Сребренице во время югославского конфликта.

- У Украины нет никакого плана насильственного освобождения тех территорий, поэтому мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существует "нормандский формат" и консультативная площадка в Минске (контактная группа). <...> Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Cребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь, - объявил Резников в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Ранее сообщалось, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания военных действий в Донбассе и угрозы массовых жертв для гражданского населения. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ситуация в данном регионе на сегодняшний день носит нестабильный характер.

Напомним, после того, как в 1995 Сребреница в Боснии и Герцеговине перешла под контроль сербских сил Ратко Младича, в городе погибли или пропали без вести около 8,1 тысячи человек из числа мусульман.