В Швейцарии более 50 человек скончались после прививок от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Швейцарии более 50 граждан скончались после вакцинации от коронавируса. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой. Об этом сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции. Все летальные исходы зафиксированы среди граждан старше 84 лет. Местный фармацевтический регулятор заявлял, что смерти не связаны с прививкой, а вызваны сопутствующими заболеваниями.