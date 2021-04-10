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Коронавирус Covid-1910 апреля 2021 3:04

В Швейцарии более 50 человек скончались после прививок от коронавируса

Все они имели сопутствующие заболевания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Швейцарии более 50 человек скончались после прививок от коронавируса

В Швейцарии более 50 человек скончались после прививок от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Швейцарии более 50 граждан скончались после вакцинации от коронавируса. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой. Об этом сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции. Все летальные исходы зафиксированы среди граждан старше 84 лет. Местный фармацевтический регулятор заявлял, что смерти не связаны с прививкой, а вызваны сопутствующими заболеваниями.

Распространение коронавируса в мире