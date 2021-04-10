В ВОЗ предупредили о новых микробных и вирусных угрозах

Пандемия коронавируса показала всеми миру, что даже несмотря на серьезные последствия вирусных эпидемий для человека и экономики, мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам. Об этом заявила глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее мнению, крайне важно всегда вовремя выявлять и анализировать новые вирусы, которые могут нести угрозу, в частности и глобально угрожать миру.

- Мировые тренды указывают на то, что новые микробные и вирусные угрозы будут продолжать появляться в связи с растущим населением, расширением туристических и торговых потоков, вторжением человека в дикую природу и среду обитания. Большинство новых вирусов носят зоонозный характер, то есть передаются между животными и людьми, - рассказала представитель организации в интервью "Российской газете".