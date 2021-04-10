Главред "Важных историй" Роман Анин стал свидетелем по делу о неприкосновенности частной жизни

Главный редактор интернет-издания "Важные истории" Роман Анин стал свидетелем по делу о неприкосновенности частной жизни.

По словам адвоката журналиста Анны Ставицкой, ранее у него в квартире уже прошел обыск.

- Мой доверитель Анин проходит по делу свидетелем. Обыск в его квартире закончен, мы были с ним в ГСУ СК РФ по Москве на допросе. Там журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого и своих близких, - рассказала защитник журналиста ТАСС.

Также Ставицкая добавила, что уже в понедельник, 12 апреля, ее подопечного ждет допрос в Следственном комитете.