Сенатор Алексей Пушков раскритиковал убеждения США о праве размещать свои войска по всему миру Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об убеждениях Соединенных Штатов, власти которых считают, что в праве размещать свои войска по всему миру.

По его мнению, в Вашингтоне просто не мыслят другого мира без размещения американских баз на различных территориях земного шара.

- В США глубоко убеждены, что имеют право размещать войска по всему миру, что они исключительные, что им можно. В Вашингтоне вообще не мыслят другого мира. Заявления Блинкена - даже не лицемерие. Такого рода возмущение - по ту сторону лицемерия, это политическая религия, - написал сенатор Пушков в посте в своем Телеграм-канале, комментируя "бревно в глазу США" в виде военных баз.