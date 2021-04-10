В Белом доме заявили о консультациях с Россией по ситуации на границе с Украиной
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США на многих уровнях проводят консультации с Россией в связи с ситуацией на границе с Украиной. Об этом во время регулярного брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, - высказалась Псаки.
Также она добавила, что готова заверить в "существовании дипломатического взаимодействия между Америкой и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной".