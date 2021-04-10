Регулятор Китая оштрафовал компанию Alibaba на 2,78 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Госуправление по контролю за рынком КНР объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 миллиарда юаней (около 2,78 миллиардов долларов). Причиной такого решения стало нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

- Решено наложить на Alibaba штраф в связи с нарушением закона о монополии. Размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 миллиарда юаней (69,67 миллиарда долларов по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиардов долларов), - сообщается на сайте ведомства.

Тем временем, в самой компании уже заявили, что признают правильность решения китайских властей о взыскании с нее штрафа.