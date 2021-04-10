Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 апреля 2021 6:37

Мошенники начали использовать голоса клиентов банков для оформления кредитов

Злоумышленники пользуются тем, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Мошенники начали использовать голоса клиентов банков для оформления кредитов

Мошенники начали использовать голоса клиентов банков для оформления кредитов

Фото: Shutterstock

В Москве мошенники придумали новую схему обмана граждан. Злоумышленники на этот раз начали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов.

В полиции рассказали, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе и голос. Сдача биометрии для клиентов проводится на добровольной основе. Однако все чаще в российской столице этой информацией пользуются аферисты.

- Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники звонят клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, а после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв, - рассказали ТАСС в пресс-службе городской полиции.

Ранее сообщалось, что самым распространенным видом мошенничества остается использование методов социальной инженерии. Проводя психологическую атаку, преступники создают стрессовую ситуацию, заставляя людей совершать необдуманные действия и выдать конфиденциальную информацию - данные платежных карт и СМС-коды.