Мошенники начали использовать голоса клиентов банков для оформления кредитов

В Москве мошенники придумали новую схему обмана граждан. Злоумышленники на этот раз начали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов.

В полиции рассказали, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе и голос. Сдача биометрии для клиентов проводится на добровольной основе. Однако все чаще в российской столице этой информацией пользуются аферисты.

- Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники звонят клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, а после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв, - рассказали ТАСС в пресс-службе городской полиции.