Последние новости на утро 10 апреля 2021: Власти Китая оштрафовали Alibaba почти на 3 миллиарда долларов за монополию

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 апреля 2021 года. Госуправление по контролю за рынком КНР объявило о решении оштрафовать компанию Alibaba на сумму 18,22 миллиарда юаней (около 2,78 миллиардов долларов). Причиной такого решения стало нарушение антимонопольного законодательства. Отмечается, что регулятор наложит на Alibaba штраф в размере 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 миллиарда юаней (69,67 миллиарда долларов по текущему курсу).

После изменения процедуры техосмотра автомобиля с 1 марта 2021 года в России активизировались мошенники. Они готовы предоставить "услугу удаленно" или даже "нафотошопить" все, что нужно.

В Швейцарии более 50 граждан скончались после вакцинации от коронавируса. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, их смерть не связана с прививкой, сообщает швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

"Известия": Авиасообщение между Россией и Турцией может быть ограничено с 12 апреля 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции. Там фиксируют рост заболеваемости covid-19. В случае принятия такого решения российскими властями, авиасообщение будет остановлено на месяц.

В Москве мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они звонят клиентам банков, записывают их голос, а затем используют его для оформления кредитов. В частности, так происходит из-за сбора некоторыми банками биометрических данных.

9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Последним желанием принца Филиппа было "мирно умереть дома в собственной постели".

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал kp.ru о разработке "Спутник V" для подростков. По его словам, сейчас дети разбиты на три возрастные группы для проведения клинических исследований. Пока исследователи начали с самой старшей и дальше будут спускаться к меньшим возрастам.