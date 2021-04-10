Госдеп США исключил полное снятие санкций с Ирана Фото: REUTERS

Требование Тегерана о снятии всех введенных после 2017 года санкций неприемлемо для Вашингтона. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Госдепартамента, отметив, что такая позиция заведет переговоры двух стран в тупик.

«Если Иран будет держаться позиции, что все санкции с 2017 года должны быть сняты, то мы зайдем в тупик», - сказал он.

Чиновник Госдепа также усомнился в способности Ирана занять «прагматичную позицию». Как он заявил, Вашингтон дал понять Тегерану на непрямых переговорах, прошедших в Вене, какие ограничительные меры в принципе США готовы снять при условии возвращения Ирана к ядерной сделке.

Представитель Госдепа также раскритиковал подход администрации бывшего президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран.

Напомним, ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс снова заявил, что Вашингтон готовы снять с Тегерана те санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.