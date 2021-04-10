IT-специалист рассказал, как запретить смартфону «подслушивать» владельца Фото: Иван ВИСЛОВ

Современные смартфоны могут «подслушивать» своих хозяев без их ведома. Об этом рассказал эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, уточнив, что владельцы устройств сами дают такое разрешение.

Как рассказал специалист, некоторые установленные на смартфоне приложения могут записывать голосовые данные, чтобы после анализа передать их третьим лицам, а в такой информации заинтересованы в первую очередь рекламодатели. Эксперт отметил, что такие приложения могут продавать подобную информацию.

«Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема», – заявил он в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что доступ к микрофону таким приложениям владелец устройства дает во время установки. По словам специалиста, после этого микрофон может включаться в любое время, причем смартфон сможет «слушать» даже в заблокированном состоянии.

«Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию», – заявил специалист.

Вакулин добавил, что защититься от такого подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону. Для особо важных переговоров эксперт посоветовал приобрести самый простой кнопочный телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Как он отмтеил, такое устройство очень трудно прослушать, поскольку оно не подключается к сетям 3G, LTE и так далее.