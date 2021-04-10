Alibaba «полностью подчиняется» решению о штрафе властей Китая за нечестную конкуренцию Фото: REUTERS

Alibaba полностью принимает наказание, вынесенное китайским регулятором за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении компании.

«Сегодня мы получили … протокол об административном наказании, что касается штрафа, то мы искренне принимаем его и полностью подчиняемся», - говорится в опубликованном сообщении.

В своем заявлении компания обещает усилить ведение бизнеса в соответствии с законом, а также улучшить «строительство системы соответствия регулятивным требованиям» и «лучше выполнять свои социальные обязательства».

Как писал сайт kp.ru, ранее Госуправление по контролю за рынком Китая сообщило о взыскании с Alibaba штрафа в размере 18,22 миллиарда юаней (около 2,78 миллиарда долларов) из-за нечестной конкуренции. Как уточнили, регулятор принял решение наложить на компанию штраф в размере 4 процентов от объема ее продаж в 2019 году на территории КНР, который составил 455,71 миллиарда юаней (69,67 миллиарда долларов по текущему курсу).

По данным китайского регулятора, начиная с 2015 года компания использовала свое доминирующее положение на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу «эр сюань и» («выбирай только одно из двух»), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других платформах.