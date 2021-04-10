Гинцбург рассчитывает, что действие иммунитета от вакцины «Спутник V» будет бессрочным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет бессрочным, а не год-два.

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», - приводит «Интерфакс» ответ эксперта на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у привитых «Спутником V».

Как уточнил Гинцбург, в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, прививают повторно для того, чтобы выяснить сроки выработки антительного ответа.

По его словам, если антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, то, можно сказать, что у человека образовались клетки памяти, и в таком случае иммунный ответ сохранился уже после первичной вакцинации.

Гинцбург добавил, что такие исследования будут проводить в течение года или полутора лет.

Напомним, ранее инфекционист рассказал о разработке «Спутник V» для подростков. В эксклюзивном интервью для kp.ru рассказал известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев сообщил, что на данный момент для несовершеннолетних уже проводятся клинические испытания, в которых дети разбиты на три возрастные группы.