Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в НХЛ по шайбам в равных составах

Александр Овечкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в равных составах.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» россиянин забросил свою 457-ю шайбу в равных составах. Таким образом он превзошел канадца Бретта Халла, у которого было 456 заброшенных шайб в равных составах.

Рекорд по количеству голов в равных составах до сих пор принадлежит бывшему форварду «Эдмонтон Ойлерз» Уэйну Гретцки, на счету которого 617 шайб. На втором месте находится Горди Хоу (566 шайб), замыкает первую тройку Яромир Ягр (538 шайб). На четвертом и пятом месте находятся Марсель Дионн (478 шайб) и Майк Гартнер (467 шайб), соостветсвенно.

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе со своей командой хоккеист в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, он является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая выдается лучшему снайперу регулярного чемпионата.