Правительство РФ утвердило порядок приобретения лекарств для детей с редкими заболеваниями Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство утвердило порядок приобретения лекарств в России для детей с редкими заболеваниями. Потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок, принятых от российских регионов.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, вопросы об оказании помощи детям с тяжёлыми заболеваниями обсуждались в минувший вторник, 6 апреля, в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг добра", в России будет действовать специальный информационный ресурс», - говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что правила ведения специального информационного ресурса, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердил кабмин.

В сообщении говорится, что информационный ресурс войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Именно в нём будут собраны заявки российских регионов на получение определенных лекарств, а также заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, и размещён перечень заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра».