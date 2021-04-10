Британская полиция признала, что смерть бизнесмена Николая Глушкова была насильственной

Николай Глушков. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Британский коронер Чиньере Инияма, который устанавливал причину смерти в 2018 году российского бизнесмена Николая Глушкова, пришел к выводу, что тот был задушен, а его смерть была насильственной.

«С учетом всей документации, всех собранных доказательств Николай Глушков умер в результате противоправного убийства», - заявил британский коронер на слушаниях в Коронерском суде в Лондоне.

Во время заседания заслушали показания дочери бизнесмена, которая рассказала, что нашла тело отца 12 марта 2018 года.

Николая Глушкова нашли мертвым три года назад в своей квартире в Лондоне в районе Нью-Малден на улице Кларенс-авеню. Скотленд-Ярд квалифицировал смерть российского бизнесмена как убийство путем сдавливания шеи. Правоохранители охарактеризовали смерть бизнесмена как необъяснимую.

Британская полиция попросила всех, у кого есть сведения об убийстве трехлетней давности, помочь следствию.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, всего следователи опросили более 1,8 тысяч человек, а также взяли 420 свидетельских показаний. На сегодняшний день никаких арестов сделано не было, мотивы убийства пока неизвестны.