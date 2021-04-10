AstraZeneca вдвое сократит поставки своей вакцины в Евросоюз Фото: REUTERS

Компания AstraZeneca вдвое сократит поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции в страны Европейского союза.

Как передает «Известия», вместо 2,6 миллиона прививок AstraZeneca отправит только 1,3 миллион доз. При этом, по данным Financial Times, компания всё еще планирует поставить в Евросоюз 70 миллионов доз за второй квартал текущего года.

Напомним, многие страны полностью приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, некоторые сообщили о приостановке использования вакцины для людей в определенном возрасте. Причиной тому стали случаи обнаружения тромбозов после получения прививки. Так в Великобритании уже выявили более 30 таких случаев.

Как писал сайт kp.ru, представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией AstraZeneca, но отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом. Те временем ВОЗ не нашла доказательств связи.