Прилепин объяснил, почему Германия и Франция не поддержат Украину в случае конфликта

Захар Прилепин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Берлин и Париж не поддержат Киев в случае конфликта. Такое заявление писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда».

«Очевидно, что Германия и Франция – два сильнейших европейских игрока – не будут поддерживать и не поддерживают Украину. В том числе, как мне кажется, и по экологическим причинам», - заявил писатель.

Прилепин указал на, что на территории Украины находится «под двести разнообразных ядерных и прочих могильников», что, по его словам, может случайно «распылаться и полететь облаком прямо в Европу».

Как считает писатель, поддерживают возможную украинскую агрессию Польша и Литва, которые, по его словам, не смогут обеспечить победу Украине. Кроме того, Прилепин считает, что и НАТО в этот конфликт не ввяжется.

«Они просто инициируют это для того, чтобы перекрыть «Северный поток-2». Шахматный расклад понятен», - сказал он

По его словам, Киев знает, что проиграет, о чем ему прямо сообщила российская сторона.

«Поэтому они не полезут. Мое предположение – они не полезут. Либо они должны получить какие-то совсем необычайные гарантии от США, чего пока не произошло», - добавил Прилепин.

Напомним, ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности властей Украины начать полномасштабные военные действия на юго-востоке страны. В Кремле заявили, что Москва примет все меры по защите российских граждан в случае развязывания военных действий, однако отметили, что все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы подобных трагедий больше не повторилось.