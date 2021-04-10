Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию в стране Фото: REUTERS

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованных. Такое заявление сделал руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Как отметил специалист, для отдельных групп потребителей в России устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

По его словам, разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для россиян составляет в среднем около 2-3 рублей за киловатт-час. Все в данном случае зависит от использования газовой или электрической плиты.

«То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованного», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Колобов заявил, что максимально приближены к реальному уровню тарифы в Москве. Однако в стране есть места, где довести уровень тарифов электроэнергии до экономически обоснованного невозможно. Как он уточнил, речь идет об изолированных и удалённых территориях, «где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40–45 рублей».

Специалист добавил, что фактические затраты на электроэнергию и надбавку, позволяющую удерживать тарифы на низком уровне, оплачивают прочие потребители и бюджет, а также через некоторые механизмы генерирующие компании.